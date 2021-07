Daniel Bisogno se ausenta de “Ventaneando” tras ser acusado de acoso

CIUDAD DE MÉXICO.- Si algo llamó la atención de los televidentes de “Ventaneando” es la ausencia de Daniel Bisogno, sobretodo por la reciente acusación de acoso sexual por parte de Raúl Sandoval.

En la emisión de Tv Azteca liderada por Pati Chapoy, los conductores aseguraron que el también actor estaría fuera de la emisión porque está de vacaciones.

Preguntan dónde está Daniel... Lo descansamos, porque ya andaba muy cansado", reveló Chapoy a modo de broma.

"El asunto es que estará en una semana de vuelta con nosotros, efectivamente se fue a descansar. O sea, unas buenas vacaciones", señaló la titular del programa.

LA ACUSACIÓN DE RAÚL SANDOVAL

En el programa “Chisme No Like” aseguraron que la salida temporal de Bisogno se debió a la fuerte denuncia de acoso sexual que hizo Raúl Sandoval hace algunas semanas.

Y es que en una entrevista al mismo medio, el actor y cantante relató que el conductor lo tocó de forma indebida durante una fiesta hace tiempo.

“Estamos reunidos ahí, se le pasaron las copillas o algo y me hizo una falta de respeto. Me tiró un agarrón de nueces con la mano medio escondida. Me tiró un agarrón en mis partes”, aseguró el cantante.

“No le pegué un chingazado porque era mi amigo”, explicó.