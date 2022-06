Hijo de Alfredo Adame se negó a reunirse con él en Marcha del Orgullo: "que sea en privado"

MÉXICO.- Alfredo Adame sigue intentando hacer las pases con sus hijos, por lo que se unió a la Marcha del Orgullo LGBT+ de este sábado como muestra de apoyo a Sebastián. Sin embargo, el joven se negó a ver a su padre a lo largo del día, pues no quiso hacer público su reencuentro con él.

Como había prometido, Adame intentó acompañar a su hijo y aseguró que son falsos los rumores de que lo agredió verbalmente cuando el joven reveló su orientación sexual. Según Adame, le dijo a su hijo que estaba orgulloso de él y que lo apoyaría en todo.

“Yo tengo un hijo que es de la comunidad, ustedes lo conocen y me siento orgullosísimo de él, cuando me lo dijo, me levanté, se me salieron dos lágrimas y le dije: ‘Te amo, Sebastián, te quiero, te respeto, te adoro y te apoyo. Al primero que te falte al respeto le rompo la madr*”, dijo el actor.

Durante la marcha, miembros de la prensa encontraron a Sebastián al lado de Mary Paz Banquells y sin rastro de Adame, por lo que cuestionaron al joven sobre su padre. Sebastián se mostró sorprendido de saber que el actor estaba en el lugar y reveló que, aunque intentó comunicarse con él, no se reunieron porque no estuvo dispuesto a cumplir con una única condición.

Quiere verlo en privado

El joven esperaba que su encuentro fuera privado, lejos de la prensa, pues no quiere que la relación con su padre se convierta en un show mediático, como a menudo se vuelven las acciones del polémico actor.

Si quiere algo, que sea en privado, lejos de la cámara. Yo no voy a andar haciendo un Big Brother con algo que se supone que tenemos que ver (él y yo)”, comentó.

Así mismo, enfatizó que está dispuesto a hacer las pases con su padre, pues piensa que, si siguen posponiendo la conversación, la relación solo empeorará. “Como hijo, ya lo único que quiero es paz, quiero que se resuelva eso, pero que se resuelva en familia, en privado, que hablemos las cosas, porque si no las hablas, es peor, y explotan las cosas todavía peor después”, expresó Sebastián.