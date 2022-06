Magaly Chávez terminó con Alfredo Adame porque temía ser víctima de violencia

MÉXICO.- Alfredo Adame y Magaly Chávez protagonizaron un mediático romance, el cual tuvo varios altibajos a lo largo de los meses que estuvieron juntos. Aunque ambos estiraron al reality de TV Azteca Soy famoso, ¡sácame de aquí! mostrándose muy enamorados, parece que los constantes conflictos terminaron por desgastar su relación.

Luego de uno de sus enfrentamientos, Adame insultó a la actriz llamándola “corriente” e “interesada” y aseguró que solo lo utilizó para conseguir fama. La exparticipante de Enamorándonos habló de esta situación en una reciente entrevista y reveló que llegó a tener miedo de ser víctima de violencia por parte del polémico conductor.

Me da risa porque es todo lo contrario: él entró por mí. Eso que dijo de corriente y todo, creo que nunca me he manejado de esa forma. A la gente no se le puede engañar, nunca me he manejado ni vulgar, ni corriente, ni mucho menos”, declaró en la charla con Gerardo Escareño en su canal de YouTube.

Después agregó que mucha gente no lo quiere y que ella recibió primero la invitación al reality. Opina que el actor decidió ingresar al programa “para llamar la atención” y hasta sugirió que Adame necesita atención psicológica.

Temió ser víctima de violencia

"Ofende demasiado y con palabras. Pensé '¿al rato qué va a hacer, soltar una patada, que me pegue?' no, yo cuando vi todo esto, dije 'no, señorita, usted tiene que poner un alto, porque si usted lo permite, más adelante va a suceder otra cosa'... Creo que nosotras debemos parar todo esto, imagínate más adelante, si empezó con ofensas verbales, porque no todo lo vieron, hubo muchas indirectas muy feas", contó.

Finalmente, reveló que no cree en sus disculpas, ya que el actor le pidió perdón y hasta le dedicó emotivas palabras cuando fue eliminada del programa. "Tiene mucho rencor, mucho odio, hacia quién, no sé. Sólo sé que él cuando habla no se detiene... creo que necesita ayuda profesional", dijo Magaly.

Después declaró que no quiere volver a saber de él, pues considera que el actor no se da cuenta de lo mucho que hiere a los demás con sus palabras y su actitud.