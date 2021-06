Hija de Diego Schoening estuvo a punto de perder una pierna en terrible accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- A tres años de haber experimentado uno de los momento más difíciles de su vida, Diego Schoening habló por primera vez del accidente que sufrió su primogénita en el que estuvo a punto de perder una de sus piernas.

Fue para el programa “Ventaneando” que el extimbiriche y su hija Fernanda recordaron el día en que ocurrió el accidente, en un carrito de golf, en Miami, donde la joven resultó con heridas aparentemente leves, pero posteriormente fue hospitalizada.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Estábamos en una playa y teníamos unos carritos de golf, nos dimos la vuelta y la calle no estaba bien… eran como muchas piedras y pues se volteó”, relató la joven de 20 años de edad.

Mientras que Diego detalló que inicialmente su hija había presentado sólo rasguños y moretones, pero uno de los hematomas llamó la atención del paramédico que la atendió y les sugirió que fueran a revisión a un hospital.

Fernanda describió la mancha que le apareció en la pierna al poco tiempo del accidente, misma que empezó a causarle miedo, ya que no podía caminar, pero no le dolía.

“(la hematoma) Empezó a tornarse de ese, como morado verdoso de un moretón. Empezó realmente ya a ponerse negro, a ponerse peor. No podía caminar, porque no podía estirar las piernas: Una, por los raspones y otra por lo inflamada que estaba, no la podía estirar. No me dolía, pero sí se veía muy fea y me daba miedo… Parecía que se estaba como muriendo, deshaciendo”, indicó.



TUVIERON QUE VIAJAR A LOS ÁNGELES

Luego de varios estudios que se le practicaron a Fernanda Schoening para descubrir por qué se le estaba deteriorando el tejido de la pierna, Diego y su esposa Mónica Velez encontraron un médico especialista en Los Ángeles y vieron una luz en el camino después de varios días de oscuridad.

“A Fer la tienen que operar el lunes… y fue un momento de: ‘Tienen que volar esta noche’; y en el momento que (el médico) dice eso, Bubus (Mónica) empieza a sacar los boletos de avión y ni modo, a tomar la decisión, de: ‘¿Quién se va con Fer?’, le dije: ‘Pues amor, tenemos tres hijos, no podemos dejar a dos, Fer es niña, es mujer, y por más que en este momento sea un papá gallina y un papá protector, y me duela en el alma, tienes que irte con ella’”, relató el cantante mientras contenía las lágrimas.



¿QUÉ SUCEDIÓ EN LOS ÁNGELES?

“Yo creo que es uno de los momentos más difíciles en mi vida, que al día de hoy me sigue llegando, después de tres años, me sigue pegando muy duro”, expresó Diego después de no haber hablado en público de esta situación que los marcó como familia.

El intérprete de “Tú y Yo Somos Uno Mismo” expuso que el golpe que su hija Fernanda recibió en la pierna fue tan fuerte, que se empezaron a morir las células desde adentro hacia fuera y hubiera tenido consecuencias graves.

“… y lo peor de todo, es que si seguíamos dejando pasar el tiempo, como decía el otro médico, podía haber perdido la pierna”, resaltó.

Pero afortunadamente los padres de Fernanda actuaron a tiempo y tuvieron la posibilidad de trasladarla a Estados Unidos para salvarle su pierna después de someterse a varias cirugías y tratamientos, entre ellos, un implante de tejido de un cuerpo.