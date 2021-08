Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo "explota" por las críticas hacia su cuerpo

CIUDAD DE MÉXICO. – Ana Paula Capetillo, hija mayor de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, alzó la voz ante las críticas que estaba recibiendo en redes sociales.



Al borde de las lágrimas, Ana Paula lamentó ser víctima de bullying y comentarios negativos por su cuerpo, y condenó estos tipos de actos que, de acuerdo con las palabras de la joven de 24 años, sólo buscan “dañar a las personas y afectar su autoestima”.

“Estoy muy sorprendida. Subí un Instagram Reels hace rato, y yo jamás había tenido que desactivar los comentarios de una publicación, llevo mucho tiempo en Instagram y jamás había tenido que hacerlo”, señaló la hija de Eduardo Capetillo.



Consternada ante los malos comentarios



Ana Paula detalló que, hace unos días, publicó por medio de su Instagram un video de TikTok que grabó al lado de un amigo; Sin embargo, la hija de Biby Gaytán explica que recibió toda clase de comentarios negativos, los cuales criticaban su cuerpo.



Yo sé que en redes sociales siempre va a haber malos comentarios, cosas negativas, pero siento que hay ciertas cosas con las que, por lo menos yo, no me puedo quedar callada y no me voy a quedar callada. Ese tipo de comentarios aquí no se van a tolerar”, sentenció.



También, Ana Paula dijo estar “preocupada” por la cantidad de mujeres que lanzaron malos comentarios hacia ella y señaló que no estaba bien que atacaran de esa forma a una persona, por lo que pidió que, si su contenido en redes no les gusta, “la dejen de seguir”. Para finalizar, la joven agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y reiteró que no tolerará ningún “tipo de ataque, ni a ella, ni a nadie más”:



“No voy a permitir que se haga body shaming de ningún tipo, ni a nadie. Si tu eres una persona que piensa que tu libertad de expresión incluye hacerle bullying a alguien en redes sociales, por favor, déjame de seguir. Mi cuerpo es la parte menos interesante de mí, así que hablemos de otra cosa”, finalizó Ana Paula.