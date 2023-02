Hija de Bárbara de Regil se tatúa la huella de la actriz

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil sin duda se ha posicionado en una de las actrices con mayor influencia en las redes sociales gracias al contenido motivacional que brinda día a con día.

La actriz en más de una ocasión ha hecho público la relación que mantiene con su hija Mar de Regil, a quien tuvo a sus 16 años y de quien se hizo cargo de ella por año como madre soltera

Sin embargo actualmente Bárbara de Regil se encuentra casada con Fernando Schoenwald quien adoptó legalmente a Mar y quien se ha hecho cargo de ella en este tiempo.

Es por eso que Mar decidió sorprender a sus padres con una “prueba de amor”, y optó por realizarse un quinto tatuaje pero con un significado muy especial, las huellas de sus padres.

Hoy les voy a cantar que mi tatué, no lo haré tan sorpresa, me tatue las huellas de mis papás, la izquierda es de mi papá y la derecha de mi mamá” comentó la ‘influencer’.

Mar de Regil reveló que debido al gran amor que le tiene a sus padres optó por tatuarse sus huellas en la parte de ante brazo, de manera que ambas formara un corazón.

Hasta el momento Bárbara de Regil no ha hecho ningún comentario al respecto, pero para muchos de sus seguidores fue un gran detalle de amor por parte de la joven.

Mar de Regil habla sobre los señalamientos que ha recibido en redes sociales

A través del portal de TVNotas se dio a conocer que Mar de Regil habló sobre las críticas o señalamientos que llegan a recibir tanto como ella y su madre, sobre todo porque ambas son muy activas en dicha red social.

"Pues es que es difícil que obviamente te tiren hate, tengo 18 años claro que me es difícil y trato y siempre es de que no contestes, no contestes, pero luego digo hay cosas que son inevitables, que digo, porque dices eso de mí, pero trato de manejarlo lo mejor posible”, comentó Mar.