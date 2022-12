Mar de Regil habla sobre los señalamientos que recibe en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil actualmente es una d elas actrices con mayor popularidad en redes sociales, además de ser madre de Mar quien tambien ha logrado ganarse el cariño del público.

Aunque Mar suele compartir parte de su vida personal y profesional, para mantener un contacto cercano con sus seguidores, esto no lo ha salvado de que llegue a estar en vuelta en chismes.

A través del portal de TVNotas se dio a conocer que Mar de Regil habló sobre las críticas o señalamientos que llegan a recibir tanto como ella y su madre, sobre todo porque ambas son muy activas en dicha red social.

La joven asistió a un evento que fue organizado por la reconoció marca Tous y en más de una ocasión Mar ha dejado en claro su pasión por la moda y actualmente se encuentra estudiando.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, uno de los reporteros cuestionó a la hija de la actriz, sobre cómo manejaba la situación de ser criticada constantemente.

Pues es que es difícil que obviamente te tiren hate, tengo 18 años claro que me es difícil y trato y siempre es de que no contestes, no contestes, pero luego digo hay cosas que son inevitables, que digo, porque dices eso de mí, pero trato de manejarlo lo mejor posible”, comentó Mar.

Además la ‘influencer’ agregó que su madre también ha sido su fuente de inspiración y motivación, sobre todo porque logró saludar adelante con su propio esfuerzo.

¿Que siente cuando critican a Bárbara de Regil?

Mar confesó que cuando suele señalar a su madre es una situación que muchas veces resulta ser complicada debido a que no está “preparada” para escuchar ese tipo de cosas de una persona muy importante para ella.



“Creo que nadie está preparado mentalmente para ser criticada por mucha gente, pero es cosa de no hacer caso y ya. No es mi cosa favorita (que molesten a mi mamá). Es la persona que más amo en este mundo y que la gente la ataque no me gusta, pero son cosas que son inevitables”, detalló.