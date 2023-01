Bárbara de Regil le hace "pesada" broma a su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil actualmente es de las actrices más populares del espectáculo, pero también se ha convertido en una de las más influyentes en el espectáculo.

En más de una ocasión que la artista mexicana ha dejado ver públicamente la bonita relación que mantiene con Mar, a quien tuvo a sus 16 años y decidió sacar adelanta siendo madre soltera.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Bárbara de Regil compartió un video en el que decidió mostrar la dinámica que decidió hacer con su hija Mar, al parecer una tendencia de TikTok.

En la grabación se puede ver que la actriz le comenta a su hija que tiene tres botellas de chocolate pero que tendría que adivinar cual tenía los chocolates adentro, lo que fue un poco “complicado” para la joven.

Hazle la broma a alguien más y pon #barbaraderegil estaré viéndolos ! Que emoción y que risa jajajjaa” escribió la actriz en la publicación.

En el video se puede ver que Mar de Regil se encuentra un poco confundida porque pareciera que más de una cuando su mamá agita la botella suena como si tuviera, pero al final Bárbara le enseñó realmente el bote que sí tenía chocolates.

Los usuarios reaccionaron e hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “te amo”, “que trip me saqué”, “yo si me di cuenta”, “hasta yo dudé”, “de verdad me confundí mucho”, son algunos de los que se pueden leer.

Bárbara de Regil explica polémica de Twitter

La ‘influencer’ en su momento ya lo había aclarado pero al parecer el ‘hate’ que ha recibido muy fuerte que decidió reaparecer en sus historias y volver a tocar el tema de lo que realmente pasó.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Bárbara de Regil compartió en sus historias un video en el que reiteró que ella no había escrito ese tuit, que jamás lo haría por su manera de ser y pensar.