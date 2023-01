Hija de Bárbara de Regil enciende redes sociales al posar en traje de baño

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una de las actrices más influyentes de redes sociales se ha convertido en una de las más queridas por parte de sus millones de seguidores.

Pero también la actriz se ha caracterizado por la buena relación que mantiene con su hija Mar de Regil que también suele compartir parte de su vida al igual que su mamá en las plataformas digitales.

Por si fuera poco la joven de 18 años también ha robado la atención del público debido a que heredado la figura de su mamá, ambas suelen hacer ejercicio diario y mantener una dieta saludable.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que en esta ocasión Mar de Regil apareció en traje de baño que le permitió mostrar su minicinturita y abdomen totalmente plano.

No makeup here” se puede leer en la publicación.

Por si fuera poco Mar dejó en claro que se estaba mostrando totalmente natural debido a que no había utilizado ninguna gota de maquillaje, es por eso que dejó con la boca abierta a más de uno.

La hija de la actriz recibió un sin fin de piropos y muestras de cariño en la publicación: “muy hermosa”, “te ves muy preciosa”, “es que esta mujer es perfecta”, “quiero que seas mi novia”, son algunos de los que se puede leer.

Bárbara de Regil se hace cambio de ‘look’

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Bárbara publicó un video en el que reveló que le cortarían el cabello hasta los hombros situación que la actriz admitió que no le gustaba ese estilo de ‘look’.



"Sería fácil lo MÁS ! Decirles me siento increíble con este cambio ( q tuve q hacerlo por trabajo ) y me doy cuenta lo fácil que es engañar en redes , piensas q la vida de los demás es perfecta y que TODO es felicidad y NO . LA neta Me cuesta traer el pelo tan cortito - No voy a mentir , nunca voy a mentir , ni voy a decirles wow un cambio de look tan drástico y me siento brutal , no , la vdd no me siento yo “ fue parte d elo que escribió la actriz.