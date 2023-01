Bárbara de Regil aparece “irreconocible”

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil ha logrado consolidar una larga trayectoria como actriz, pero en los últimos años se ha posicionado como una de las ‘influencers’ con mayor popularidad en redes sociales.

Además la actriz se ha caracterizado por tener una de las figuras más envidiables del espectáculo y de siempre lucir por años su larga cabellera en color negro que le ha caracterizado.

Sin embargo desde hace unas horas que habría adelantado a sus fanáticos que tuvo que hacer un cambio de ‘look’ radical para el nuevo personaje que interpretaría de su nuevo proyecto.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Bárbara publicó un video en el que reveló que le cortarían el cabello hasta los hombros situación que la actriz admitió que no le gustaba ese estilo de ‘look’.



Sería fácil lo MÁS ! Decirles me siento increíble con este cambio ( q tuve q hacerlo por trabajo ) y me doy cuenta lo fácil que es engañar en redes , piensas q la vida de los demás es perfecta y que TODO es felicidad y NO . LA neta . Me cuesta traer el pelo tan cortito - No voy a mentir , nunca voy a mentir , ni voy a decirles wow un cambio de look tan drástico y me siento brutal , no , la vdd no me siento yo . Pero yo siempre trabajo para ser la dueña de mis pensamientos y Me dormí pensando … Barbara no importa el corte de pelo , no importa que tengas estrías en las pompas y en las bobies , dientes chuecos , juanetes Etc .Lo que me importa es QUIEN SOY ♥️♥️♥️ Que le das a los demás , lo que importa es que siempre soy yo misma y tengo PAZ EN MI CORAZÓN” se puede leer en la publicación.