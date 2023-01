 Bárbara de Regil se despide del 2022 a lado de su esposo

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil en los últimos años se ha posicionado como una de las actrices más influyentes en redes sociales, gracias a los contantes contenidos motivacionales que le brinda a sus seguidores.

Además la actriz se ha caracterizado por tener una de las figuras más envidiables del espectáculo, aunque en más de una ocasión ha dejado en claro que es gracias a sus hábitos alimenticios y rutinas de ejercicio.

En esta ocasión como parte de la celebración de fin de año, Bárbara de Regil publicó las últimas fotografías del 2022, donde se puede ver que festejó a lado de su esposo Fernand Schoenwald.

Al parecer la artista en esta ocasión optó por “escaparse” unos días a lado de su pareja en una cabaña, donde ambos la pasaron muy contento o por lo menos así lo dejaron ver ante la cámara.

2022 últimas del año Fue un gran año Ayer puedo decir que es de las noches que más ame de mi 2022 Fer y yo Jugamos cartas , platicamos , cenamos pasta , bailamos , vimos películas y cominos muchos postres Todo eso entre beso y beso GRACIAS GRACIAS GRACIAS MI VIDA por ser parte de mi vida , de mis días y por siempre decirme lo importante que soy para ti y sobre todo demostrármelo Siempre juntos TE AMO INCONDICIONALMENTE” se puede leer en la publicación.

Además la actriz aprpvechó para dedicarle un emotivo mensaje a su esposo, a quien le hizo saber la especial noche que le regaló, donde pudieron cenar, bailar y hasta ver películas de una manera muy romántica.

Sus fanáticos no se quedaron atrás e hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “feliz año amiga”, “que bonito”, “así debería de lucir en la telenovela te descuidaron mucho”, “eso es amor incondicional”, son algunos de los que se pueden leer.

Mar de Regl habla de los señalamientos que recibe en redes sociales

A través del portal de TVNotas se dio a conocer que Mar de Regil habló sobre las críticas o señalamientos que llegan a recibir tanto como ella y su madre, sobre todo porque ambas son muy activas en dicha red social.

"Pues es que es difícil que obviamente te tiren hate, tengo 18 años claro que me es difícil y trato y siempre es de que no contestes, no contestes, pero luego digo hay cosas que son inevitables, que digo, porque dices eso de mí, pero trato de manejarlo lo mejor posible”, comentó Mar.