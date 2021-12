Hija de Angélica Rivera tuvo efectos secundarios con vacuna contra Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Sofía Castro se ha caracterizado por su belleza y talento seguramente heredado por su madre, la actriz Ángélica Rivera, quien hasta ahora se ha mantenido fuera de cámara.

Además hace unos días la joven actriz publicó una fotografía donde confirmó que sus padres, Angélica Rivera y su exesposo, El “Güero” Castro pasaran juntos la Navidad, acompañados de sus hijas.

Hace unas horas Sofía Castro reveló que habría recibido el refuerzo de la vacuna por Covid-19, pero la joven actriz dio a cononocer que sufrió varios efectos por lo que tuvo que estar en cama.

La hija de “La Gaviota” reveló que llegó a sentir, cuerpo cortado y un poco de resfriado, pero que a pesar de estos síntomas, extendió la invitación a sus fanáticos de que se vacunaran para prevenir el contagio.

“Lo logramos, creo que hasta ahorita dejé de tener cuerpo cortado, me desperté porque cuando me bajó la temperatura sude frío toda la madrugada lit, empapada de sudor y eso me hizo sentirme mejor” escribió la joven.