¿Hija de Alicia Villarreal se realizó procedimiento estético?

CIUDAD DE MÉXICO.- Melenie Carmona es fruto del amor que en su momento mantuvieron Arturo Carmona y Alicia Villarreal, actualmente ambos comparten una bonita relación con la joven.

Sin embargo Melenie ha logrado contraer fama gracias a las redes sociales, donde suele compartir parte de su vida personal pero también las distintas colaboraciones que hace como modelo.

Algo que ha llamado la atención de sus seguidores es el fuerte parecido que mantiene con su madre y tener una figura envidiable, que segun sus publicaciones son gracias al ejericio diario que realiza.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, Melenie realizó una dinámica llamada “que supones de mi”, en la que muchos usuarios hicieron distintas teorias, como que se puede llegar a enojar muy rápido y suele ser muy “amiguera”.

Pero hubo uno se sus seguidores que se atrevió a afirmar que se había hecho una lipo en su figura además de un aumento de labios, por lo que la joven no dudo en responder y aclarar el cuestionamiento.

Me siento muy halagada en estos momentos la verdad, pero no no me he hecho la lipo, me puse labios en septiembre pero ya se redujeron” dijo la joven ante la cámara.