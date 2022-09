Hija de Alicia Villarreal le dedica emotivo mensaje de cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.- Melanie Carmona es hija de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, ambos aunque ya no comparten relación mantienen una cordial amistad por su hija.

La joven se ha vuelto popular en redes sociales, gracias a su belleza y carisma que ha conquistado a sus fanáticos, incluso pocos saben que tiene un talento vocal al igual que su madre.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Melanie compartió una fotografía inédita donde aparece a lado de la cantante Alicia Villarreal esto con el motivo de su cumpleaños número 51 años.

En la publicación la joven aprovechó para hacer llegar un mensaje en el que le hizo saber lo importante que es un su vida y todo el amor y admiración que siente hacía ella.

Que me dures toda la vida. Te amo mucho mami, feliz cumple años” se puede leer en la publicación.

En la fotografía se puede ver que Alicia Villarreal aparece a lado de su hija a quien aparentemente se encuentra “maquillando”, mientras que Melenie sonríe ante la cámara.

Los usuarios aprovecharon para hacer llegar sus felicitaciones y muestras de cariño: “felicidades”, “que bellas los dos”, “feliz cumpleaños”, “que bonita que son igualitas”, “muchas felicidades a mi güerita”, son algunos de los que se pueden leer.





¿Hija de Alicia Villarreal se realiza procedimiento estético?

Melenie hace un par de meses realizó una dinámica que lleva por nombre “que supones de mi”, en la que muchos usuarios hicieron distintas teorías, y algunos de ellos supusieron que la joven ya se habría hecho una liposucción además de aumento de labios.

"Me siento muy halagada en estos momentos la verdad, pero no no me he hecho la lipo, me puse labios en septiembre pero ya se redujeron” dijo la joven ante la cámara.