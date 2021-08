“He's All That": Lanzan primer trailer de la película con las actuaciones de Addison Rae y Kourtney Kardashian

LOS ÁNGELES, California. – La próxima película a estrenar “He's all that", que será protagonizada por la tiktoker de 20 años Addison Rae, ya lanzó su primer trailer y causó gran emoción entre los fans, pues éste será un reboot de la película “She´s All That” (1999).



En la película original, el protagonista, Zack (Freddie Prinze Jr.), quien es conocido por ser el deportista más popular de la escuela, hace una apuesta con sus amigos para “transformar a cualquier chica de la escuela en la reina del baile”. Y la elegida fue, la tranquila y reservada, Laney Boggs (Rachael Leigh Cook). Pero la situación da un giro cuando Zack se enamora de Laney y ella de él, pero sus sentimientos se pondrán en juego cuando Laney se entera de la apuesta.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Detalles sobre la nueva versión



“He's All That" es dirigida por Mark Waters (Chicas Pesadas) y fue escrita por R. Lee Flemming Jr. Y en su elenco contará con distinguidos actores de la “Generación Z” como: Addison Rae, Tanner Buchanan, Madison Pettis, Peyton Meyer y contará con la actuación de la actriz Rachael Leigh Cook (de la película original); Sin embargo, se ha confirmado que su personaje no está relacionado con el de la película de 1999.



Padgett (Rae) ha dominado su vida perfecta en la escuela secundaria: es una influencer de belleza popular con un gran número de seguidores, y su novio estrella pop la convierte en la envidia de toda la red. Pero después de que ella lo descubre engañándola mientras transmite en vivo, ella se vuelve viral por razones equivocadas", se puede leer sobre la historia de la cinta.

Por ello, y para recuperar su reputación, Padgett hace una apuesta para convertir a su compañero antisocial Cameron (Buchanan) en el próximo rey del baile de graduación. Pero, todo se complicará cuando ella de enamore de él, resume la sinopsis de la película.



Además, se ha confirmado que Kourtney Kardashian hará una aparición especial en la cinta que, de acuerdo con los medios, será estrenada el próximo 27 de agosto por medio de la plataforma de streaming de Netflix.