Hermana de Octavio Ocaña se graduó el día que falleció el actor

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Leticia, hermana gemela de Octavio Ocaña, reveló que horas antes de enterarse de la muerte del joven actor, se encontraba celebrando su titulación como licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, lo que había calificado como el "mejor día de su vida".

Mientras festejaba su gran logro profesional al lado de su abuela materna, la hermana del actor r ecibió una llamada de su madre para informarle que su querido hermano había fallecido tras recibir un impacto de bala durante una persecución policial en la autopista Chamapa-Lechería.

Ana Leticia se presentó en el programa de Gustavo Adolfo Instante en "De Primera Mano" para hablar sobre cómo se enteró de la muerte de Octavio , a lo que comenzó a gritar de dolor por lo horrible que fue ese momento tan desgarrador para ella y su familia.

Ese día creí que había sido el día más feliz de mi vida, porque me titulé y para mí, había sido el mejor día de mi vida ”aseguró Ana Leticia en el programa.

Lo que prometía ser un día especial para ella, terminó con una tragedia que marcó un gran dolor para todos los seres queridos de Octavio Ocaña, y es que su hermana estaba celebrando algo que había esperado por mucho tiempo. Incluso, la joven compartió el momento especial en su cuenta de Instagram, en donde aparece con su título en manos.

Hoy se culmina un sueño que mi corazón tanto anhelaba: pasar mi examen profesional ante sinodales para poder titularme, llegué con toda la actitud y le pedí la suficiente sabiduría a DIOS para alcanzar esta meta, tuve una compañía de lujo, mi abuelita, ahí estaba echándome porras viendo a su nieta exponer y luchar por su título. Cuando mi jurado me dijo: 'aprobaste', corrí abrazarla y llorando le dije: 'aquí está tu licenciada, gracias por todo tu apoyo por formarme, porque de tu casa salí convertida en una mujer echa y derecha'. No me queda más que seguir adelante y con este hermoso papel demostrar de que estoy hecha"

Horas despues, ante la inesperada noticia de la muerte de su hermano, Ana Leticia describió su reacción y aseguró que la última conversación que tuvo con Ocaña fue el 27 de octubre, cuando celebró su cumpleaños, y es que su hermano le marcó para felicitarla. "Él me marca, me dice: 'Aunque no siempre hablemos, siempre estoy para ti, te amo, feliz cumpleaños'", escribió en su emotiva imagen.