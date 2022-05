Héctor Suárez Gomís cuenta su versión de pleito con periodista Vicente Serrano

Ciudad de México.- Héctor Suárez Gomís se encuentra en medio de la polémica debido al pleito que sostiene contra un periodista y que terminó en una trifulca en un restaurante de la Ciudad de México.

El periodista Vicente Serrano acusó al actor de haberlo atacado dentro del establecimiento ubicado en Plaza Artz.

Durante su encuentro con la prensa, Suárez Gomís explicó que sus diferencias con Serrano vienen de tiempo atrás.

El contexto del pleito entre Héctor Suárez y Vicente Serrano

“En septiembre del 2012 me llaman de Chicago para la Feria del Libro, Vicente Serrano trabajaba y vivía en Chicago, tenía una estación de radio independiente, él cuando sabe que voy a la Feria del Libro contrata una función del ‘Pelón en sus tiempos del cólera’, me chilla, le dejé la función al 50%, nos fue muy bien, creo que regresé un mes después y en ese regreso me quiso robar dinero”, detalló.

Al respecto del incidente que lo llevó a comparecer ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el artista narró: “Cuando me doy cuenta está parado aquí, socarronamente para saludarme y lo mandé a la…, nos empezamos a hacer de palabras, entonces me paré a decirle que dejara de molestarme, y sí lo encaré y sí lo enfrenté y demás, y entonces me dijo que cuidado porque él tiene seguridad allá afuera, eso es una amenaza”.

Sobre las acusaciones en su contra, Héctor dijo: “en su declaración él dice ‘me estrella los lentes en la cara, hay una agresión física’, ¿te parece que haberle hecho así es una agresión física?, nunca lo toqué, pero él también estaba respondiendo, me estaba contestando, pero, además, sin verme a la cara, o sea, cobardemente, si en algún momento la fiscalía suelta los videos, estoy diciendo la verdad. O sea, aquí los dos somos culpables, pero él empezó y él llegó a provocar”.

Foto: Agencia México

Habla sobre la muerte de Héctor Suárez

Asimismo, Suárez Gomís contó que el periodista hizo un comentario desagradable sobre el deceso de su padre. “Sale y tiene que pasar forzosamente junto a mí, y entonces se burla diciéndome que qué bueno que se murió mi papá porque yo sin él soy nadie, me la tragué. Yo no estoy aplaudiendo mi acto, yo estuve mal, por supuesto. ¿En algún momento de ese video se me ve violento?, yo no niego que lo que yo hice de los lentes está mal, yo no aplaudo esa actitud, para nada”.

Por otra parte, el actor se dijo dispuesto a resarcir el daño que causó en los lentes Serrano tras los cargos que le impusieron. “Daños a la propiedad nada más, y creo que para poder ser muy grave tiene que pasar lo que dañaste más de 20 salarios mínimos y estos son unos pinc$%# lentes que valen 25 dólares. Si eso es lo que hay que hacer le pagó los lentes”.

Conjuntamente, Héctor puntualizó que el abogado del periodista lo amenazó. “Su abogado César Gutiérrez Priego dijo ‘espero que te sigas riendo ahora que te vincule a proceso y tengas que ofrecer una disculpa pública e ir a terapia, porque gratis voy a llevar el asunto nada más para quitarte lo %&$# y fantoche, ¿quién está agrediendo a quién?, y ¿quién está atacando?, y ¿quién está provocando?, cualquier cosa que me pase pues ¿quién fue?”.

Finalmente, el artista confesó que constantemente es agredido en redes sociales y no descarta que sean personas enviadas por Serrano. “Todo el tiempo, él está provocando todo eso”.