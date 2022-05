Héctor Suárez Gomís responde a la CNDH tras condenar agresión contra Vicente Serrano

CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor Suárez Gomís respondió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) luego de que condenara la agresión en contra del periodista Vicente Serrano, quien denunció al actor de quererle "romper la m..." y haber roto sus lentes.

El histrión escribió "si les ponemos lentes a todos los periodistas que han sido asesinados, ¿van a condenar los hechos?" y aseguró que no agredió físicamente a Serrano.

Antes de condenar una agresión física habría que ver las evidencias y no ser parciales", tuiteó Suárez Gomís .

Señores de la @CNDH , si les ponemos lentes a todos los periodistas que han sido asesinados, ¿van a condenar los hechos? Antes de condenar una agresión física habría que ver las evidencias y no ser parciales. ¡Nos van a hacer pensar que trabajan para la 4T! pic.twitter.com/0C51Ds8g1I

El actor Suárez Gomís afirma que Vicente Serrano "no tiene evidencias de la agresión" y que las grabaciones de las cámaras del restaurante en la Plaza Arts lo pueden probar.

Suárez Gomís acudió al programa de Joaquín López Dóriga para "dar su versión de los hechos" y admitió que su conducta no fue la mejor, pero niega haberlo golpeado.

Señala que le quitó los lentes e insiste en que lo encaró por lo que Serrano ha dicho de él en sus videos.

Yo no estoy aplaudiendo lo que hice, yo no estoy diciendo que estuvo bien haberlo encarado y haberle quitado los lentes, por supuesto que no. Yo estoy respondiendo a una serie de ataques que vienen desde hace muchísimo tiempo”.