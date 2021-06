Harvey Weinstein tendrá película tras polémico caso del productor

ESTADOS UNIDOS.- Después de casi cuatro años que las reporteras de The New York Times Megan Twohey y Jodi Kantor dieran a conocer el escándalo sexual de Harvey Weinsein, la historia llegará hasta la pantalla grande con el título de "She Said".

La producción ya cuenta con los protagonistas de la trama, Carey Mulligan ("Una joven prometedora") y Zoe Kazan ("La conjura contra América") daran vida a las periodistas.

Según Deadline, en la película Mulligan encarnará a Twohey, mientras que Kazan interpretará a Kantor. La cinta esta basada en el libro escrito en 2019 por las reporteras, "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement".

Maria Schrader, ganadora del premio Emmy a la mejor dirección de miniserie o telefilme por "Unorthodox", dirigirá el filme que contará con guión de Rebecca Lenkiewicz, quien escribió la ganadora del Oscar "Ida".

La producción de "She Said" tiene previsto arrancar en verano de 2021. "La idea centra de la película no es Weinstein o su escándalo. Se trata de un equipo de periodistas compuesto exclusivamente por mujeres que perseveraron incluso con amenazas de litigio e intimidación, contado de manera similar a 'Spotlight' y 'Todos los hombres del presidente'", afima Deadline sobre el filme.

El 5 de octubre de 2017 Kantor y Twohey revelaron una srie de presuntos casos de acoso sexual y agresiones contra mujeres por parte del copresidente de The Weinstein Company y magnate de la industria cinematográfica.

El artículo incluía detalles sobre pagos para silenciar a las víctimas, asó como relatos en primera persona de varias actrices. El texto no solo provocó el despido de Weinstein de su compañía, sino que también impulsó los movimientos #MeToo y #TimesUp.

Tras toda esta serie de cargos, el productor fue juzgado y condenado a 23 años de prisión por varios delitos, incluyendo violación y agresión sexual. Weinstein aún tiene pendientes varios juicios por agresiones sexuales en el estado de California.