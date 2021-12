¡Hace historia!: Billie Eilish es elegida como "Persona del Año" por PETA

ESTADOS UNIDOS.- Muy pocas celebridades han conseguido tanto exito y distinción en su carrera artística como Billie Eilish, la artista estadounidense que saltó a la fama mundial luego de lazar su álbum debut "When We All Fall Asleep Where Do We Go?" en 2019.

Además, la intérprete de 19 años ha destacado en sus redes sociales por su característica postura frente a los derechos para los animales, posicionándose como una de las activistas más fuertes, siguiendo los pasos de grandes figuras artísticas como Joaquin Phoenix y Morrisey.

Es por ello que PETA decidió otorgarle el título de "Persona del Año", convirtiéndose en la persona más joven en recibir dicho reconocimiento.

A través de un comunicado por parte de Ingrid Newkirk, la fundadora de la organización, comentó: “Billie Eilish se está asegurando de que se le acabe la fiesta a las comidas con carne y leche, así como al cuero, las pieles y la seda”.

El mismo comunicado agregó que PETA estaba feliz de poder celebrar y aprovechar cada oportunidad para señalar que la moda y alimentos veganos son más amables con los animales y el planeta que se comparte junto a ellos.

A principios de este año, Billie Eilish convenció al diseñador de moda Oscar de la Renta para que optara por abandonar las pieles de animales luego de que le hiciera su vestido para la Met Gala 2021. Después de esto, la cantante afirmó que este era uno de los logros más grande en toda su carrera y aseguró que "Eso fue algo muy grande para mí, y espero que más marcas de moda sigan el ejemplo".

Con esta distinción por parte de PETA, Eilish se convierte en la persona más joven en ganar el reconocimiento de "Persona del año", el cual se le entregó por su contribución en la conciencia de los derechos de los animales.

Cabe recordar que la intérprete de "Happier than Ever" es vegana desde los 12 años y se reconoce que, en cada oportunidad, aprovecha para levantar la voz por los animales, además de desempeñarse como copresidenta para obligar a eventos como la Met Gala en servir comidas veganas por primera vez.

También se mantuvo fiel a las causas para diseñar una colección de zapatillas Air Jordan para Nike creadas con cuero 100% libres de crueldad animal, incluso su primera línea de perfumes no contiene ningún tipo de ingrediente de origen animales, por lo que fue calificado como "libre de crueldad" contra las especies".

A partir de este logro como "Persona del Año", Billie Eilish logra cerrar su año lleno de exitos y frutos de su carrera, ya que lanzó su más reciente álbum junto al filme del concierto y también fue nominada a siete Grammy.