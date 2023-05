¿Habrá reconciliación? Leonardo de Lozanne confirma lo dicho por Sandra Echeverría

Ciudad de México.- Tras el anuncio de la separación entre Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne, en noviembre del año pasado, los rumores de una reconciliación han surgido.

Luego de que la actriz revelara que estaba conversando con él para llegar a un acuerdo y poder reanudar su relación sentimental, el vocalista de Fobia fue abordado por la prensa.

Ante los cuestionamientos, De Lozanne confirmó que las declaraciones de la madre de su hijo menor son verdaderas.

Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría.

Pues en eso estamos, sí, ya no es ninguna novedad, se dijo en todos lados, la verdad es que yo no es que no hable tanto de eso, lo que pasa es que yo soy más reservado, pero también en el mundo del rock no es tan importante la vida personal, bueno, ahorita acabo de hacer Vive Latino, hice dos horas de medios, en Pal Norte hora y media, hoy en la mañana tuve una rueda de prensa, y nadie me pregunta nada de eso, lo cual lo agradezco mucho, quiere decir que les interesa más mi trabajo”, explicó Leo sobre su nulo interés para hablar del tema.

Le interesa estar junto a Sandra

De la misma manera, el intérprete de temas como Lluvia de Fuego y Polvo Cósmico manifestó que además de su interés por estar junto a Sandra, también influyó mucho su hijo menor en esta decisión. “Estamos en eso y creo que siempre hay que hacer todo lo posible por rescatarlo, sobre todo que tenemos un hijo y vamos muy bien”, explicó.

Posteriormente, De Lozanne bromeó con la idea de que todo fue un truco publicitario de ambos para dar más menciones a sus proyectos profesionales. “Se la creyeron demasiado rápido, era broma, claro, era para aprovechar todo este jale promocional”, expresó.

Pero al escuchar la interrogante sobre los consejos que él daría para salvar una relación de pareja, Leonardo se puso serio y dijo: “No hay reglas, es como la carrera, siempre me dicen ¿qué consejo le das a las nuevas generaciones?, y yo híjole, ojalá tuviera la llave o la varita mágica, no la tengo, y en las relaciones es lo mismo, no nada más en la pareja, las amistades, en todo”.

Revalorización del matrimonio

Finalmente, aseguró que tal como lo han hecho otros famosos colegas, decidió con Sandra darse un espacio para revalorizarse como matrimonio.

“Yo lo que sí, sugiero mucho, también mis amigos Erik Rubín y Andrea Legarreta lo están practicando, es la separación, mucha gente dice ‘ya, el divorcio’, y no, es una separación estratégica para darte ese espacio, porque solamente desde fuera muchas veces puedes entender lo que está pasando adentro”, remató.