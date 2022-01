Leonardo de Lozanne habla sobre matrimonio con Sandra Echeverría y sus hijos

Ciudad de México.- El compositor Leonardo de Lozanne y su pareja Sandra Echeverría son de las las relaciones más concretas en el mundo artístico después de que hace un par de meses celebraran 7 años desde que contrajeron matrimonio.

Aunque la pareja es bastante reservada respecto a su vida amorosa, el músico habló en el programa Sale el Sol acerca de su pareja.

Primero que nada, amiga, porque nos conocimos de una manera muy casual, de estas personas que dices ‘yo no sé qué va a pasar, pero quiero que esté siempre en mi vida, quiero que sea mi amiga, me divierto con ella’. Me encantó su sonrisa desde la primera vez que la vi, muy natural, cero poses, y nos hemos vuelto cómplices, compañeros y pareja...Tiene muchas cualidades, yo creo que de las más grandes es que es muy generosa, y es muy simpática, ocurrente, me gusta mucho que me sorprenda, espontánea”

Dijo sobre la madre de su hijo menor

Los hijos de Leonardo y Sandra

Al escuchar los nombres de sus hijos: Bruno, Alexis y Andrés, los dos primeros fruto de su matrimonio con Marcela Cuevas, el vocalista y líder del grupo Fobia comentó:

“Son mi vida, esas tres criaturas me han venido a revolucionar completamente la vida. Yo siempre supe que quería ser papá, pero ya cuando se convierte en realidad es muy fuerte, y la verdad es que nunca pensé tener hombres, para mi es muy especial, porque yo viví en un ambiente muy femenino porque fui el único hombre de mi familia, pero no tuve esa vida de hermano, y creo que dios me regaló 3 niños para poder tener una segunda oportunidad de poder vivir eso”.

Por último, al pedirle que describiera a sus hijos con una palabra, Leonardo de Lozanne dijo: “Bruno (el mayor) es un señor, Alexis se parece mucho a mí, es todo corazón; y Andrés es un torbellino”.