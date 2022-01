Ha*Ash tienen "guerra" de pastel en concierto

GUANAJUATO.- Hanna y Ashley se han convertido en el dúo juvenil de la música pop, con más popularidad y fama del país, gracias a que siempre han buscado la manera de reinventarse y permanecer ene el gusto del público.

Hace unos días ambas cantantes estuvieron presentes durante la Feria de León, donde Hanna se encargó de preparar una emotiva sorpresa para su hermana que se encontraba festejando sus 35 años de vida.

Fue por medio de cuenta de Instagram que la agrupación musical publicó una grabación en la que se puede ver como Hanna se da un momento para brindarle el pastal a Ashley mientras ella lo tomo y se muestra agradecida.

En el video Ashley aparece soplando las velas del pastel, pero cuando intenta regresarselo a su hermana, para poder agradecerle al público por las muestras de cariño, su hermana se acerca para darle un pastelaso.

Después de esta situación, la cumpleañera decidió hacer lo mismo y cuando se percató que se estaba preparando para la siguiente canción, aprovechó para embarrarle otro pedazo del pastel.

Y la seguimos pasando bien con los pasteles” se puede leer en la publicación.

En la grabación sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones a la cantante: “feliz cumple”, “son lo máximo”, “se tomó su tiempo que risa”, “por fin una que se cobra Hanna”, “casi 6 años después de la venganza” se puede leer en la publicación.

El video ya cuenta con más de 150 mil reproducciones y en el que también algunas figuras del medio del espectáculo, aprovecharon para reconocer la divertida sorpresa que se encargó hacer Hanna para su hermana.

El día que se “pelaron” Belinda y Ha*Ash

Durante un programa en Televisa, las participantes del equipo de Ha*Ash y María León les tocó que cantaran canciones de Belinda, como “Bella Traición”, pero para sorpresa de muchos a ambas se les olvidó la letra.

Belinda externó su crítica y decidió no brindarles la puntuación debido a que para ella era una falta de respeto que no tenían la canción dominada, estando ella presente, por lo que Ha*Ash respondieron que no escuchaban su música.