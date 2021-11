Belinda: “Me parece una falta de una respeto”, el día en que la cantante se "enojó" con Ha*Ash

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda es una de las cantantes más importantes del país, con una increíble trayectoria en la televisión y en el ámbito musical, donde ha sabido posicionarse y llegar al corazón del público.

Sin embargo la intérprete de “Ángel” también es una de las figuras más polémicas y una de sus “peleas” más épicas en la televisión fue la que tuvo a lado de las también cantantes Hanna y Ashley durante el programa de ‘Hoy me pongo de pie’.

Lo que sucedió fue que durante el programa las participantes del equipo de Ha*Ash y María León les toco interpretar en vivo una canción de la artista, que se llama “Bella traición”, pero lamentablemente ambas olvidaron la letra.

Cuando Beli mejor conocida por sus fanáticos, se percató de lo sucedido por supuesto hizo evidente su molestia y no quiso pasar por alto, y al ser una de las invitadas le correspondía otorgar 25 puntos.

Para la también actriz fue una falta de respeto que ambas concursantes no se aprendieran la letra de su canción por lo que decidió no brindarle los puntos a ninguna, decisión que molestó a Hanna, una de los coachs.

Y es que la cantante comentó que sólo tuvieron medio día para ensayar y que ninguna de las dos escuchaba las canciones de Belinda, ante esa revelación, la novia Nodal se enojó y le hizo saber su falta de profesionalismo.

Es que perdóname, una persona profesional se aprende una canción y ustedes tienen que, aunque no escuchen mis canciones, si a mi me ponen una canción yo me la aprendo, por respeto al artista, no le cambio la letra” dijo Belinda en programa en vivo.