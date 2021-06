Gustavo Adolfo Infante acusa a Pati Chapoy de hacer brujería

CIUDAD DE MÉXICO.- La guerra entre Gustavo Adolfo Infante y Pati Chapoy apenas está comenzando, pues ambos no han dudado en despotricar en contra del otro, sin filtro alguno.

Fue hace unos días que la conductora de “Ventaneando” llamó “pobre hombre malagradecido” al titular de “De Primera Mano”, quien ahora le contesta acusándola de practicar la brujería.

En una entrevista a TvNotas, el periodista aseguró que su colega de los medios de comunicación realiza extrañas prácticas de santería.

Muchas actitudes de ella no me gustan para nada, ella sí tiene prácticas extrañas, no sé si es vudú, santería o brujería, pero es alguna cosa de ésas y eso sí me da repulsión”, comentó.

“Trabajé con ella muchos años, yo la veía cuando mandaba por cocos y por ese tipo de cosas. Son cosas que no entiendo ni quiero entenderlas porque no me interesa estar cerca de ese tipo de prácticas tan bajas”.

TODOS EN AZTECA SABEN QUE ES BRUJA

Aunque asegura no haberla visto hacer brujería, en Azteca sería algo que ya se sabe, e incluso tenía algunos accesorios y artículos propios de las prácticas oscuras.

“No vi absolutamente más nada, pero todo eso se sabía, tiene gente que lo sabe y en esa empresa lo saben. Además, tenía cositas raras, como colguijes y pulseritas raras”, recordó.

Gustavo considera que su éxito como periodista no se debe a la brujería, sino que tiene gente poderosa protegiéndola y además criticó su forma de hacer periodismo.

“No creo que su éxito se deba a la brujería, creo que ella lo ha tenido porque es una ejecutiva importante, aunque es malísima haciendo entrevistas, no tiene idea ni de cómo escribir, la verdad escribe con las patas, pero ella sabe hacer equipos de trabajo exitosos”.