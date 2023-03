Guillermo del Toro se lleva el Oscar a Mejor Película Animada con "Pinocho"

LOS ÁNGELES.-Este domingo "Pinocho" del cineasta mexicano Guillermo del Toro ganó como la Mejor Película Animada en la ceremonia de los Oscar.

En el teatro Dolby de Los Ángeles, del Toro consiguió superar a cintas como "Turning Red" de Disney o "El Gato con Botas", convirtiendo así su proyecto de Stop Motion como la película de este género más premiada de la temporada.

De mano del actor Dwayne Johnson y la actriz Emily Blunt, el tapatío recibió su tercer estatuilla y quizá, la más especial, pues él mismo ha declarado que "Pinocho" es uno de sus proyectos más entrañables.

Le atina Antonio Banderas

Vamos a perder esta noche contra un mentiroso llamado 'Pinocho'", bromeó Antonio Banderas en la alfombra de los Oscar, y le atinó.

Banderas le da voz al personaje principal en “Puss in Boots: The Last Wish”, que estaba nominada a mejor película animada.

Con información de El Universal