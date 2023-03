Premios Oscar: Antonio Banderas dice que perderá y que le ganará Guillermo Del Toro con Pinocho

LOS ÁNGELES.-"Vamos a perder esta noche contra un mentiroso llamado 'Pinocho'", bromeó Antonio Banderas en la alfombra de los Oscar.

Banderas le da voz al personaje principal en “Puss in Boots: The Last Wish”, que está nominada a mejor película animada.

A pesar de su creencia de que la película no ganaría un Oscar, dijo que era muy importante por la forma en que abordaba la muerte en una película para niños.

Creo que fue atrevido porque durante los tiempos de COVID los niños también fueron víctimas. No sabían por qué tenían que estar en casa. No sabían por qué no podían ir a la escuela. No sabían por qué no podían jugar con sus amigos, por qué tenían que usar una máscara”, dijo a la AP. “Entonces, que la película esté hablando de eso, creo que es importante”.

Se espera que la película animada de Guillermo Del Toro gane el máximo premio a la película animada.