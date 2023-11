'Güero' Castro defiende a Fernando Colunga en presentación de 'El Maleficio'

Ciudad de México.- Fernando Colunga no quiso charlar con la prensa durante la presentación del remake de la telenovela El Maleficio, por lo que el productor José Alberto “El Güero” Castro salió en su defensa.

Debido a que este tipo de situaciones ha provocado que muchos consideren que Fernando es especial e impone requisitos específicos para integrarse a algún proyecto, es que “El Güero” Castro negó tajantemente esta posibilidad.

Yo creo que han hecho más mito que leyenda, Fernando es una persona muy accesible, es una gente muy querida, pero no sé a dónde se movió ahorita. No me pidió ni la alfombra de algún color ni flores en el camerino, la verdad es que no me gusta trabajar con gente complicada, he evitado lo más que he podido en mi vida hacerlo”, explicó el productor.

Fernando Colunga y Marlene Favela durante la presentación de "El maleficio".

Podrían revivir a Ernesto Alonso son IA

Por otra parte, José Alberto reveló algunos detalles de lo que fue poder emplear la Inteligencia Artificial para “revivir” a Don Ernesto Alonso durante este evento.

“Poder trabajar estar parte de Inteligencia Artificial y darle vida nuevamente al señor Alonso fue creo que algo importante, un gran reconocimiento para lo que él creó, para lo que él hizo. Todo se habló con la familia, se les informó, se les pidió permiso, se comentó qué es lo que podríamos hacer, de hecho, ellos son los que nos facilitaron el famoso cuadro con el que aparece en la novela, el que vieron en la entrada, que es el cuadro mítico de “El Maleficio””, detalló.

En temas familiares, Castro afirmó que, contrario a lo que ha dicho su hermana Verónica, sí la ha invitado a formar parte de sus proyectos en la pantalla chica.

“Yo de mi parte le he ofrecido algunas cosas, y sé que le han ofrecido y no le han gustado, o sea, la verdad no le han gustado, yo creo que no ha llegado el proyecto que le llene el ojo a Verónica para hacerlo”, manifestó.

El productor José Alberto Castro. Fotos: Agencia México

Contento por paternidad de Cristian Castro

Asimismo, el productor dijo sentirse muy contento por la próxima paternidad de su sobrino Cristian, de quién se ha dicho volverá a ser padre por cuarta ocasión, como fruto de su relación con una chica argentina.

“Sí, me acabo de enterar, me acabo de enterar que la familia crece, yo espero que sea algo padre, con lo que él esté contento, sé que está muy contento en Argentina, que está viviendo muy bien allá y me da mucho gusto por él la verdad, creo que se encuentra en un lugar donde está tranquilo y a gusto”, aseveró.

Por último, el padre de Sofia Castro externó todo su apoyo a la actriz luego de que reveló que durante una de sus relaciones sentimentales fue víctima de violencia.

“Son procesos complejos, son procesos que vives, son procesos que lo que tienes que hacer como padres es estar a un lado para ayudar, cosas en las que no puedes hacer más que estar a un lado para ayudar, y eso es lo que tratamos de hacer”, declaró.