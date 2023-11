Verónica Castro habla sobre paternindad de su hijo Cristian y diferencias con Yolanda Andrade

Ciudad de México.- Verónica Castro fue vista en su llegada por el aeropuerto de la Ciudad de México después de varios días sin saber de su paradero.

Tras encontrarse con la prensa, Castro fue cuestionada sobre si estaba enterada del bebé que espera la novia de su hijo Cristian, a lo que la artista respondió.

Me vienen muchas bendiciones, entonces una criaturita más es otra bendición más. No (me ha dado la noticia), pero espero que me la de pronto, en cuanto aparezca la criatura”

Sin contacto

Tras soltar una gran carcajada, la también actriz desmintió no tener ningún contacto con el intérprete de “Lloran las rosas” y aclarando que su respuesta era vacilando, subrayó: “diario tengo contacto con él, estoy bromeando”.

Luego de emitir algunos halagos para sus nietas Simone y Rafaela, Verónica aclaró el motivo por el que apareció en silla de ruedas, asegurando que dentro de lo que cabe, se encuentra en buen estado de salud.

“Chécate bien las arrugas, no vayan a decir que me fui a arreglar y que me di una restiradita. Estoy muy bien, muy contenta, estoy muy agradecida con mi silla de ruedas, porque como saben tuve muchas operaciones y mis piernas no me dan mucho ni para caminar ni para correr, pero estoy muy bien”, declaró.

Problemas de salud

Pero al hablar de Yolanda Andrade y los problemas de salud que su colega ha padecido en los últimos meses, además de ser cuestionada sobre si ya la perdonó por las declaraciones que brindó en relación con el supuesto romance entre ambas, Vero replicó:

“Yo no tengo nada qué perdonar, ni soy Dios para perdonar, la que tenga que pedir perdón pues que lo pida, y nada más, yo no tengo nada qué perdonar, y…”.

En este sentido, Castro también puntualizó que las declaraciones de Andrade sobre su supuesta relación sentimental eran totalmente falsas.

Finalmente, Vero admitió que estaba enterada de las dificultades que ha atravesado Andrade en cuanto a su salud, y le envió un mensaje. “Sí, sí me dijeron… yo siempre (envió) bendiciones para todo el mundo”, dijo antes de retirarse del lugar.