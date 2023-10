Sofía Castro le responde al político Jorge Álvarez Bringas, luego de que él negó haberla violentado en su noviazgo

Sofía Castro rompió el silencio luego de que su expareja, Jorge Álvarez Bringas, respondiera a las conjeturas que lo señalaban como el presunto responsable de haber violentado a la actriz cuando eran novios.

Hace algunos meses, Castro desató gran controversia al contar durante una entrevista para Yordi Rosado que mantuvo una relación “tóxica” en su adolescencia, y a pesar de que no reveló la identidad de su agresor, los rumores apuntaron a que se trataba de Álvarez Bringas, hecho que el político desmintió tajantemente.

Es complicado pensar que un joven de 15 años, como lo han querido hacer ver, hubiera abusado sistemáticamente durante seis años, físicamente y psicológicamente, de la que era en ese momento, la hija de la primera dama (…) Era la niña más cuidada del país… sin ningún momento en el que ella estuviera sola y mucho menos que un joven de 15 años pudiera haberla violentado”, dijo Jorge Álvarez al respecto en entrevista para el programa Todo para la mujer.

Tras esta declaración, es que ahora la hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro emitió su postura al respecto, en una entrevista realizada por un reportero del programa ¡Siéntese quién pueda!

“La verdad no quiero hablar de ese capítulo de mi vida, porque fue un capítulo que yo ya superé, que yo ya pasé, donde sí efectivamente me lastimaron mucho”, dijo en primera instancia.

Sin embargo, la protagonista del filme “Snag: Chapter one”, no se quedó callada y subrayó: “Pero pues bueno, yo no conozco persona, Estado Mayor o ejercito que te cuide los sentimientos, y que te cuide el corazón, creo que si así fuera, no habría muchas mujeres violentadas en este país”.

Finalmente, Sofía Castro invitó a otras damas a no quedarse calladas y denunciar a las personas que lleguen a maltratarlas de alguna manera. “Lo importante como mujer es alzar la voz, y no quedarnos calladas”, remató.