Grupo Firme: Cientos de miles de personas en el Zócalo por concierto

CIUDAD DE MÉXICO.-Cientos de miles de personas se dan cita en el Zócalo de la Ciudad de México por el concierto gratuito que ofrecerá Grupo Firme este domingo 25 de septiembre.

En videos de redes sociales se ven tumultos de personas que han comenzado a llegar para lograr un mejor lugar en el magno evento anunciado la semana pasada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

#GrupoFirmeEnElZocalo. Comienzan a llegar cientos, miles de jóvenes y familias a disfrutar el concierto de este domingo 25. Puedes disfrutarlo también en vivo en los canales públicos @Capital_21 y @canalcatorcemx pic.twitter.com/XLn9P0hQIp — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 25, 2022

¿Qué medidas debes cumplir en el concierto?

La Secretaría de Cultura local ha difundido una serie de medidas al público a fin de que pueda disfrutar con seguridad del concierto.

Los accesos principales se encontrarán en las avenidas 20 de Noviembre y Pino Suárez a partir de las 14:00 horas, donde se colocarán filtros para garantizar la seguridad de los asistentes.

Para el mayor disfrute de las personas se montarán 20 pantallas instaladas en las calles anteriormente mencionadas, así como en la Avenida Juárez, a la altura de la Alameda Central.

Entre las recomendaciones para acceder al concierto se encuentran: no llevar objetos punzocortantes, no acudir con sillas u objetos voluminosos, envases de vidrio, latas, hieleras, aerosoles, rayos láser, drones y pirotecnia, no llevar bebidas alcohólicas, así como cuidar sus objetos de valor y no perder de vista a menores de edad.

Grupo Firme excluirá uno de sus éxitos en el Zócalo de CDMX

Para el concierto se esperan 100 mil asistentes como mínimo, y disfrutarán de sus éxitos "En tu perra vida", "Ya supérame", entre otros. Con la única excepción de "Ni el dinero ni nada", debido a que los integrantes optaron por no incluirlo al "tocar fibras sensibles" del líder de la banda, Eduin Caz.