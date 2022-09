Grupo Firme en el Zócalo: Todo esto deberás cumplir para verlos en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de la Ciudad de México emitió una serie recomendaciones para quienes vayan a asistir al concierto de Grupo Firme, evento en el que desplegarán 2 mil 810 elementos policiacos, además de filtros de seguridad para ingresar al Zócalo de la CDMX.

La Secretaría de Cultura local ha difundido una serie de medidas al público a fin de que pueda disfrutar con seguridad del concierto que se llevará a cabo el domingo 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Los accesos principales se encontrarán en las avenidas 20 de Noviembre y Pino Suárez a partir de las 14:00 horas, donde se colocarán filtros para garantizar la seguridad de los asistentes. Para el mayor disfrute de las personas se montarán 20 pantallas instaladas en las calles anteriormente mencionadas, así como en la Avenida Juárez, a la altura de la Alameda Central.

Emiten recomendaciones para el concierto de Grupo Firme en el Zócalo

Entre las recomendaciones para acceder al concierto se encuentran: no llevar objetos punzocortantes, no acudir con sillas u objetos voluminosos, envases de vidrio, latas, hieleras, aerosoles, rayos láser, drones y pirotecnia, no llevar bebidas alcohólicas, así como cuidar sus objetos de valor y no perder de vista a menores de edad.

Las estaciones del Metro Zócalo y Allende permanecerán cerradas; las estaciones Bellas Artes y Pino Suárez de la Línea 2, y las estaciones San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8 permanecerán con servicio y son las más cercanas a la Plaza de la Constitución.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará a 2 mil 810 elementos policiacos, 330 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito con apoyo de 19 vehículos, cinco motocicletas, dos grúas y dos helicópteros, así como 100 elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), y apoyo de las cámaras de videovigilancia del C2 y C5 para el monitoreo.

Se recomienda el uso de cubrebocas en todo momento, asistir con zapatos o tenis cómodos, chamarra y binoculares, acudir con impermeable y no hacer uso de paraguas que afecten la visibilidad del evento.

Conoce a Grupo Firme

En 2017, Grupo Firme estrenó su primer material discográfico titulado Pasado, presente, futuro, donde presentó un sonido norteño con una versión de “Perdóname”, tema de la mexicana Banda Cuisillos. A finales de ese mismo año, la agrupación editó su segundo disco de estudio con el título El Barco y para 2018 se publicó En vivo desde Medellín, Colombia.

Además de su talento, Grupo Firme se ha hecho famoso por expandir su música a gran escala en redes sociales, donde su espontaneidad ha logrado un fuerte lazo con su público y otros artistas con quienes ha colaborado como “Se te acabó la suerte”, con el rapero C Kan, “Con la falta que me haces” junto a Reik; “Cada quien”, con Maluma, entre otros éxitos.

Por último, para aquellas personas que no podrán asistir, el concierto de Grupo Firme en el Zócalo capitalino se transmitirá a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.