Grettell Valdez comparte festejo de cumpleaños de Yordi Rosado

CIUDAD DE MÉXICO.- Yordi Rosado es uno de los conductores mas importantes de la televisión mexicana, desde su debut en el reconocido programa ‘Otro Rollo’ se llegó a ganar el cariño y apoy incondicional por parte del público.



Desde hace un par de años que el también periodista abrió su propio canal de YouTube donde ha entrevistado a distintas estrellas de la farándula com Andrea Legarreta, Martha Higareda, Danna Paola entre otros.



Hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram de la actriz Grettell Valdez compartió la celebración privada que realizó Yordi para festejar un año más de vida a lado de sus seres queridos.



Sin embargo lo que llamó la atención de sus fanáticos fue que Juan Soler fue el encargado de realizar la comida de su amigo que consistió en un asado que según Valdez le habría quedado delicioso.





Happy Birthday” se puede leer en la publicación.



Grettel se encargó de captar distintos momentos de festejo entre ellos también dio a conocer que Juan Soler era muy bien “cheff” mientras que Roxana también apareció de un lado.



Seguramente los fanáticos del conductor hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones, porque al final son los encargados de apoyar incondicionalmente su carrera





Yordi Rosado arrepentido de haber participado en Big Brother VIP



Durante la transmisión del programa ‘Miembros al aire’ Yordi y varios de los conductores revelaron sobre cuales fueron los proyectos que se habían arrepentido de haber participado.



"Por su parte Yordi reveló que se arrepentía de haber sido parte del reconocido reality ‘Big Brother VIP: “Pero terminó en que salí de chillón, del güey que no sabía contar, entonces salí y dije: ‘Todo salió de la ching…’, pero al mismo, aun fuera el güey pend… que no sabe contar, me empecé a separar porque fue de ‘Es el güey que no sabe contar, ya no es el güey de ‘Otro Rollo'”, explicó Yordi, quien remarcó que al final de todo, si logró su objetivo.