Grettell Valdez asegura que desea volver a casarse

Ciudad de México.- Grettell Valdez no descartó volverse a enamorar e incluso a contraer matrimonio.

Luego de confirmar su divorcio de Leo Clerc, la actriz asegura que los pretendientes no le faltan.

En una charla con sus seguidores, la artista de 45 años reveló que más allá de las decepciones amorosas que ha vivido, siempre será una fiel creyente de las relaciones sentimentales.

Grettell Valdez cree en el amor

“¡Claro que me voy a volver a casar!, ¡por supuesto!, yo soy pro amor, me encanta porque… ¿quién me dijo?, una amiga, me habla y me dice ‘¡no manches!, ahora sí ya no te vuelvas a casar’, le digo ‘¿por qué me limitas?, por supuesto que sí, yo creo en el amor y por supuesto que si sucede, pasa, y estoy con una persona que es increíble, me llena de amor y me pide casarme, por supuesto que me voy a casar, a parte me veo muy bonita vestida de novia”, explicó.

A pesar de que hace pocos días se sinceró y confirmó su divorcio, la actriz reveló que le sobran las propuestas para salir. “Ahora ya me están saliendo muchas invitaciones desde que le comenté a medio mundo que sí estoy divorciada desde hace un rato, ya tengo muchas invitaciones por todos lados, ¡ay!, ¡que atrevidos!, ¡qué bárbaros!, ¡qué padre!”.

Sin embargo, Grettell Valdez subrayó que quien llegue a su vida debe tener en mente que ya no desea ser madre nuevamente. “No, no los tengo congelados (los óvulos) porque ya no quiero tener más hijos, ya se los había dicho, ya no quiero tener hijos y lo decidí hace muchos, muchos años”.

Por último, ante los rumores de que ya había iniciado un romance, Valdez señaló: “no les hagan caso, ustedes van a andar de la mano de mil personas, me la vivo viajando, estoy con mis amigos, rodeada de ellos, la otra vez mi galán era Mauricio, que lo conozco de toda la vida, o sea, sola no me van a ver, estoy rodeada de muchos amigos, y puro guapo aparte, o sea, nada que ver”.