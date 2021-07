"Grease" tendrá serie sobre las "Pink Ladies" en Paramount+

CIUDAD DE MÉXICO. – Para todos lo fans de la icónica película “Grease”, mejor conocida como “Vaselina” en México que fue protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John en 1978, la productora de Paramount+ ha traído buenas noticias.



Recientemente se confirmó que, la plataforma de streaming, se encuentra trabajando en varias precuelas de la película, la primera se titulará: “Grease: Rise of the Pink Ladies”, y tendrá diez episodios.

La serie contará con Annabel Oakes (reconocida por la serie “Atypical” de Netflix) como guionista y showrunner, además de Marty Bowen como productor ejecutivo.



Detalles sobre la nueva serie



Si bien, no hay mucha información revelada sobre la serie, “Grease: Rise of the Pink Ladies” explorará el mundo de las ´Damas rosas´ cuatro años antes de los eventos de la película y mostrará como el grupo de chicas, hartas del ser ignoradas, deciden hacer una rebelión, expresan los medios.



Antes de que gobernara el rock ´n´ roll, antes de que los T-Birds fueran los más geniales de la escuela, cuatro chicas hartas y marginadas se atreven a divertirse en sus propios términos, provocando un pánico moral que cambiará Rydell High para siempre”, señala la sinopsis.



Esto quiere decir que las amigas de Sandy, Rizzo, Frenchy, Marty y Jan regresarán y contarán una nueva historia antes de la llegada de la protagonista y su romance con Dany. Eso sí, no contarán con ninguno de los actores originales, puesto que ya han pasado 43 años desde el estreno de la cinta.



Según la revista Variety, la producción estaba planeada para ser estrenada en HBO Max y se llamaría “Rydell High”, pero ésta sería muy parecida a High School Musical de Disney, revelaron. En octubre del año pasado, Warner confirmó que Paramount había obtenido los derechos de la serie, misma a la que le darían un “nuevo enfoque” con unos personajes muy peculiares, de esta forma nació “Grease: Rise of the Pink Ladies”.