John Travolta recuerda su 'mágico' encuentro con Lady Di

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor John Travolta protagonizó una de las escenas más emblemáticas que ha dejado la cultura popular de los últimos años cuando, durante una fiesta en la Casa Blanca compartió un elegante y aplaudido baile con Diana de Gales.

A más de 30 años del emotivo encuentro, el actor estadunidense reveló detalles del momento que vivió a lado de la princesa.

En una entrevista con la revista Esquire, Travolta recordó que ese "mágico" baile sucedió de manera espontánea.

El actor de películas como Vaselina y Pulp Fiction señaló que acercarse a Lady Di fue un reto para él porque no sabía cómo dirigirse de manera apropiada a ella.

36 años después de vivir semejante episodio, el astro de Hollywood ha querido rememorarlo con cariño y subrayar lo "especial" de esos escasos pasos de baile ejecutados al compás de la música y en coordinación con Diana, quien no dejaba de sonreír al tiempo que los flashes de las cámaras se acumulaban sobre ella y sobre el apuesto intérprete, uno de los 'sex symbols' más cotizados de la época.

"Fue un momento mágico, muy especial. Recuerdo que nadie me pidió que fuera a bailar con ella. Eso sí, tuve el gran privilegio y el honor de hacerlo. Entonces pensé: 'Debe de haber una buena razón para que esté pasando esto, así que tengo que dar lo mejor de mí'. Eso implicaba dirigir bien el baile y asegurarme de que ella se divertía", ha manifestó.

Esa fue la parte más fácil, a decir verdad, lo que me resultó más complicado fue tener confianza en mí mismo, saber cómo debía dirigirme a ella de manera apropiada y pedirle que me concediera un baile", dijo en tono de broma.

"Imagínate la escena: estamos en la Casa Blanca, es medianoche, el escenario es como sacado de un cuento de hadas.

Me acerco a ella, le toco ligeramente el codo, ella se da la vuelta y me dedica una de esas miradas tan cautivadoras, una un poco triste, y acepta mi invitación. Créeme que no se me olvidó estampar ese instante en mi memoria, fue muy especial", dijo.

Ya en una entrevista en 2007 con la cadena televisiva Één, el actor relató que Nancy Reagan le había revelado el sueño de Diana de Gales: bailar con John Travolta.

"Nunca lo olvidaré. Me siento muy honrado de haber podido experimentar esto, y sé con certeza que fue su momento más destacado de estar en los Estados Unidos; fue su momento favorito. Así que siento que hice su vida mejor, ella hizo mi vida mejor, y siento mucho que ella no esté aquí ", indicó.