Gorillaz confirma colaboración con Bad Bunny

REINO UNIDO.- En las últimas horas se dio a conocer que la famosa banda virtual Gorillaz grabó una canción con el reguetonero Bad Bunny. La peculiar combinación sorprendió a los millones de seguidores tanto de la banda británica como del puertorriqueño.

A través de una entrevista explusiva para Warp, Damon Albarn confirmó que la banda ya tiene preparada una canción en conjunto con el multipremiado Bad Bunny. En la entrevista que se llevó a cabo vía Zoom, el cantante habló del lanzamiento de su segundo álbum como solista The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows (2021) y anunció que el nuevo álbum de la agrupación animada estará influenciado por la música latinoamericana, por lo cual podremos esperar más anuncios de colaboraciones como esta.



"Lo que amo de Gorillaz es que puedo traer a quien quiera, ¿sabes? Estuve en Jamaica recientemente y grabé una canción de Gorillaz con Bad Bunny, eso es algo emocionante para el próximo año", reveló.

Agregó que la canción con Bad Bunny es el primer sencillo del disco y la primera que se hizo para este nuevo proyecto. También mencionó que no hay una fecha programada para el lanzamiento del sencillo, pero que la canción se inclinará más al estilo de Bad Bunny, lo cual ya tiene intrigados a los fans de los músicos. "Aún no sé cuándo saldrá, ni cómo lo vamos a lanzar, pero la terminamos y es… sí más o menos una canción de reggaetón. Es: Bad Bunny conoce a Gorillaz", comentó en la entrevista.

¿Por qué Bad Bunny?

Finalmente, el cantante habló de cómo fue trabajar al lado del puertorriqueño y dio su opinión del reggeatón, el género que lleva años triunfando en la industria musical a pesar de que no sea del gusto de muchos debido a cuestiones sociales. "Fue fantástico trabajar con él, es un tipo muy talentoso", dijo sobre el intérprete de "Safaera" y añadió "no me importa lo que la gente piense, siempre estoy haciendo lo que considero que pueda generar música grandiosa, ¿sabes?".

Hasta ahora, los seguidores de los músicos ya dejaron claro que están emocionados por la sorpesiva colaboración y que no pueden esperar por conocer la canción que ya está generando expectativa.