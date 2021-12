Golden Globes 2022: Conoce la lista de nominados

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la mañana del presente lunes se anunciaron todas las celebridades nominadas a los premios Golden Globes 2022, los cuales se celebrarán el próximo 9 de enero.

Fue gracias a la presidenta de la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), Helen Hoenne, quien se presentó al lado del rapero Snoop Dogg desde Beverly Hills para anunciar a los nominados de los prestigiosos galardones.

La HFPA planea reconocer las actuaciones de 2021 para celebrar el gran trabajo de la industria el año pasado en la 79ª edición de los Globos de Oro anuales”, se informó.

Como es reconocido, los Golden Globes se presentan por categorías, por lo que se enlistó todas aquellas que se premiarán en la 79ª edición de los premios con sus respectivos nominados.

Las candidaturas a Mejor Película de Drama fueron para el western gótico de Jane Campion, El Poder del Perro; la epopeya de ciencia ficción de Denis Villeneuve, Duna; el drama familiar CODA; la película de tenis sobre Reinaldo Marcus Green, King Richard, y Belfast, cinta autobiográfica de Kenneth Branagh.

A su vez, las nominadas a Mejor Película de Comedia o Musical fueron: ‘No Miren Arriba’, ‘Licorice Pizza; la versión de Amor Sin Barreras de Steven Spielberg; ‘Tick, Tick ... Boom!’ de Lin-Manuel Miranda, y Cyrano, de Joe Wright.

Otros de los contendientes a un galardón son Will Smith (King Richard), Kristen Stewart (Spencer), Rachel Zegler (Amor Sin Barreras), Leonardo DiCaprio (No Miren Arriba), Denzel Washington (La Tragedia de Macbeth), Ben Affleck (The Tender Bar) y Lady Gaga (La Casa Gucci).

Por su parte, Belfast y El Poder del Perro empataron con siete nominaciones cada una, a la vez que Netflix dominó los apartados de cine con un total de 17 menciones.