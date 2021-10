"Un ángel como mamá": Snoop Dogg lamenta la pérdida de su madre

ESTADOS UNIDOS.- Durante la tarde del domingo, Snoop Dogg compartió con sus seguidores de redes sociales que su madre, Beverly Tate, falleció el 24 de octubre. "Gracias Dios por darme un ángel por mi madre", escribió en la imagen donde aparecía su mamá posando con un ramo de flores y bastante contenta. Mientras que en otra publicación, el músico subió una instantánea donde aparecen ambos abrazos, y escribió "Mamá, gracias por tenerme".

Asimismo, el padre del rapero, Vernell Varnado, también confirmó la triste noticia y pidió a sus amigos, compañeros y fans de su hijo a mandar oraciones, ya que según indicó, la familia las necesitaba ahora más que nunca, esto lo publicó a través de una tierna fotografía familiar.

Beverly Tate fue hospitalizada a principios del año por razones que no fueron reveladas, sin embargo Snoop Dogg pidió a sus millones de fans que mandaran buenos deseos para que su madre tuviera una pronta recuperación.

Poco después, el intérprete de "Drop It Like it's Hot" informó que 'ella seguía peleando' y que ya había despertado, pero no dio más detalles sobre las razones por las que su mamá permanecía internada.

El también productor estadounidense siguió subiendo más publicaciones a su cuenta de Instagram para conmemorar la vida de Tate, incluso colgó un emotivo video donde suena música de fondo y aparece llorando, como descripción agregó el emoji de un corazón roto para hacer referencia a lo que estaba sintiendo tras la triste pérdida de su madre.

Como parte del contenido que colgó Snoop Dogg, varios famosos, amigos y familiares expresaron sus condolencias y mandaron buenos deseos al rapero, además de agregar que su mamá era una gran persona, por lo que lamentan su muerte. "Mis oraciones están con tu familia", "Ahora está en el paraíso", "Te mando mucho amor y buenos pensamientos", "Mis condolencias para ti y la familia entera", fueron tan solo algunos de los comentarios.