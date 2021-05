Hija de Snoop Dogg intentó terminar con su vida

CIUAD DE MÉXICO.- Cori Broadus, hija de Snoop Dogg, de 21 años de edad, sorprendió a sus seguidores al revelar que estuvo a punto de morir tras un intento de suicidio, pero gracias a sus fans logró recuperarse.

Fue a través de la red social de Instagram que la hija de Snoop Dogg y su esposa, Shante Broadus, ambos de 49 años, confesó que desde temprana edad sufre de depresión y recientemente intentó quitarse la vida.

Las últimas semanas mi mentalidad no ha sido tan buena. En un momento traté de terminar con mi vida, pero tú y mi familia realmente me dieron un propósito para vivir y me ayudaron a darme cuenta de que la vida es mucho más que cosas materialistas y tienes que seguir empujando a través de las tonterías”, dijo.