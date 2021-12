Gloria Trevi no se avergüenza de su paso por prisión: " todavía me señalan como exconvicta”

MÉXICO.- Este viernes 17 de diciembre, Gloria Trevi fue invitada a inaugurar un Centro de Reinserción Social a su natal Monterrey, Nuevo León. Durante la ceremonia la cantante recordó una de las etapas más difíciles de su vida, la ocasión en la que fue privada de su libertad hace 17 años.

Ante los invitados, Trevi se sinceró sobre su experiencia como presa y compartió un mensaje a aquellas mujeres que han vivido lo mismo. “Me siento muy emocionada”, dijo entre lágrimas la cantante. “Es que no me siento Gloria Trevi ahorita. Las veo y me veo en ustedes. Hace ya 17 años recuperé mi libertad y todos los días, cada día, me reintegro a la sociedad”, comentó.

De igual, forma, Trevi mencionó que el proceso de integrarse a la sociedad es algo que practica hasta la fecha porque la siguen señalando por su pasado y su paso por la prisión. En este sentido, se refirió especialmente a las mujeres que como ella lograron recuperar su libertad.

“Sólo quiero decirles, compañeras, que hayan sido privadas de su libertad de manera justa o injusta, el reintegrarnos a la sociedad es un paso muy difícil, porque hasta el día de hoy todavía me señalan como exconvicta”, señaló.

Hace llamado a no avergonzarse

Gloria ha estado envuelta en distintas polémicas a causa de su participación en el caso de Sergio Andrade. De hecho, hasta este año consiguió su primera nominación a los Latin Grammy, pues los premios la consideraban una persona indeseable por su pasado. Trevi hizo un llamado a no avergonzarse de caer en prisión, sino asumir el este paso con dignidad.

“Esa vergüenza que quieren que sintamos algunas personas que no saben no prejuzgar a los demás, esa vergüenza se tiene que convertir en dignidad, y para que esa dignidad algún día se convierta en el orgullo de sus familias”, dijo.

Finalmente, motivó a las mujeres que pretenden reinsertarse en la sociedad a que no se desanimen y vean en ella un ejemplo, pues a pesar de que fue prisionera por cuatro años, actualmente puede disfrutar de su libertad porque aprendió a cómo salir adelante tras esa oscura época, según afirma.