Geraldine Bazán "impacta" en redes con outfits inspirados en Cruella de Vil

CIUDAD DE MÉXICO. – Geraldine Bazán, actriz y presentadora mexicana, causó “impacto” en redes sociales al compartir su más reciente proyecto de la mano de Disney, en donde lució distintos outfits inspirados en el estilo del personaje Cruella de Vill.



Con motivo del estreno de la película “Cruella”, protagonizada por la actriz estadounidense Emma Stone, Bazán lució distintos estilos que sus fans no dudaron en aclamar.



Que nadie te impida ser quién eres…Muestra tu poder, talento y personalidad. Disney me invitó a crear looks con inspiración #CrulladeVil y no podría estar más feliz con el resultado. #Selfloveisyourpower”, expresó la presentadora por medio de su Instagram personal.