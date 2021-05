Emma Stone "deslumbró" en el estreno de Cruella con traje de Louis Vuitton

LOS ÁNGELES, California. – En el estreno de “Cruella” de Disney, la actriz protagonista Emma Stone, triunfó en la alfombra roja, pues a dos meses de convertirse en madre por primera vez, la actriz lució un outfit digno de pasarela.



Stone, de 32 años, causó furor en el estreno de la película, pues lució un traje negro de Louis Vuitton, el cual estaba compuesto por un saco negro con detalles dorados, así como unos pantalones de la marca francesa.



Además, la actriz complementó el look con una blusa blanca con moño y un bolso rojo de la misma casa de diseño con un costo de 100 mil pesos mexicanos aproximadamente.



En una reciente entrevista, la actriz confesó que lo mejor de recibir el Óscar como Mejor Actriz por su participación en el musical “La La Land”, fue que DiCaprio se lo entregara, pues reveló que ha sido su amor platónico desde que era niña.



He visto Titanic siete veces y media en los cines. Él era el amor de mi vida. Tenía una foto de él en mi habitación que estaba firmada. Una que me habían regalado por mi cumpleaños cuando tenía como 12 años. Y de repente estaba ahí, caminando hacia Leo pensando que estaba oficialmente viviendo el momento más surrealista de mi vida. Simplemente no podía creérmelo”, confesó Stone.