Geraldine Bazán aparece con sensual vestido azul en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán es una de las actrices más queridas del espectáculo pero también de las más guapas,además se ha caracterizado por ser una mujer fuerte e independiente.

En esta ocasión la artista dejó boquiabiertos a sus fanáticos, al lucir espectacular y es que su vestuario la permitió ver radiante, además que dejo ver un poco su figura.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz compartió una fotografía en la que aparece con un vestido de gala en color azul y algunas plumas en el hombro, totalmente pegado al cuerpo lo que permite ver su silueta.

A touch of glamour never killed no one..." escribió la actriz.