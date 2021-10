Galilea Montijo revela que le detectaron enfermedad con la que tendrá que lidiar de por vida

Ciudad de México.- Galilea Montijo reveló que tras su recaída por las secuelas del Covid-19, le detectaron una enfermedad con la que deberá lidiar toda su vida.

La conductora ya regresó a sus labores en el programa “Hoy”, sin embargo deberá cuidarse más que antes.

Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, literal me quedé hipertensa, lo del derrame del corazón estoy con medicamento, la pericarditis también, cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo presión”, contó Montijo durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel.

Galilea Montijo tiene mal para toda la vida

Posteriormente, confesó: “Sí, la hipertensión una vez detectada hipertensa, ya es para siempre. Eso lo tiene mi mamá, sufrimos mucho la familia, tanto de hipertensión como del corazón, entonces una tía mía murió a los 21 años con 8 paros cardiacos, entonces sabemos de esos problemas en la familia”.

Sin embargo, al escuchar las preguntas sobre su amiga Inés Gómez Mont, únicamente dijo: “Es un tema muy delicado, que de la última vez ya me quedo con mi experiencia, no voy a volver a tocar el tema porque después se comentan otras cosas que ni al caso, entonces yo creo que no ayudo nada en el tema, no sé nada del tema y ahí me voy a quedar”.

Antes de partir del lugar, Galilea explicó que por ahora no tiene su lugar seguro en el programa que conduce junto a Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Paul Stanley, entre otros.

“Yo eso lo veo hasta finales de año, saben que yo feliz de la vida de continuar en Hoy hasta que la empresa me diga, y mientras mis jefes me digan que quieren que yo esté, feliz. Tengo muchas ganas de hacer otras cosas, eso sí, ya lo saben mis jefes, pero si ellos quieren y el público quiere que continúe en Hoy, yo feliz de seguir trabajando todos los días”, detalló.