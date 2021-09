Galilea Montijo revela las secuelas que sufre tras contagiarse de Covid-19

MÉXICO.- Hace unos meses que la famosa conductora de Hoy compartió con el público y sus seguidores que había dado positivo a Covid-19, y aunque logró superar esta difícil enfermedad, durante una emisión del programa reveló que ahora enfrenta distintas secuelas.

Durante una entrevista para Monserrat Oliver, presentadora de Montse & Joe, Galilea Montijo narró que recientemente comenzó a padecer ciertos problemas en su salud a raíz de su contagio del virus, entre algunos fue un derrame en el corazón y pericarditis.

Ante esto, la conductora tiene que acudir con su médico para mantener todo en orden y que nada pueda presentar cierto riesgo en ella, por lo que aconsejó a los televidentes a estar pendientes de sus síntomas y no tomar a la ligera los problemas de salud.

Lo que me decía el cardiólogo es que después de muchos meses es cuando vienen esas inflamaciones. Hay que tomarse la presión sobre todo, es un indicador de que algo pasa, ahora resulta que soy también hipertensa, esa me la heredó mi mamá”, añadió Montijo.

Después de haber enfrentado su segundo contagio donde su hijo Mateo también dio positivo al virus de covid, Galilea Montijo aprovechó su visita en el segmento para dar un consejo al público. Donde comentó que cree necesario seguir con las medidas de precaución y no bajar la guardia, porque incluso cuidándose es posible contagiarse nuevamente.

“Después de que nos da la primera vez tú piensas: ‘Pues si los anticuerpos y a lo mejor yha no me vuelve a dar’. Yo no pensaba eso la verdad, porque pues tengo una familia que cuidar y otra familia que son ustedes en el foro. Ustedes más que nadie sabe la manera en cómo nosotros nos cuidamos. Hay que cuidarnos, se escucha por ahí que esto ya esta mutando, qué miedo la verdad. Cuídense mucho, usen cubrebocas, si usándolo y cuidándonos nos vuelve a dar”, expresó con preocupación.