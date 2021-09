El día que Inés Gómez Mont le dijo “Doña Teibol” a Galilea Montijo 

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que Inés Gómez Mont y Galilea Montijo han presumido de tener una muy buena amistad; incluso, son comadres, pero no siempre tuvieron esa hermandad, ya que hace alrededor de diez años, Gómez Mont habló mal de la conductora de “Hoy”.

Luego de que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, protagonizaran los titulares de los noticieros al revelarse que la FGR tenía una orden de aprehensión en su contra, los internautas revivieron los comentarios de la expresentadora de televisión.

En un video que se ha vuelto viral en las últimas horas, Pedrito Sola recuerda la ocasión en que Inés Gómez Mont arremetió contra la tapatía por tratar de defenderlo a él, lo que causó controversia y polémica en las redes.

Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse. Todos le dan anillo y todos la mandan a volar, ¿no se han fijado? Todos. Quisiera también andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa, como es Anette Cuburu que anda y está casada con ‘el personaje’”, expresó Gómez Mont cuando formaba parte de “Ventaneando”.

Por si fuera poco, la madre de siete niños le recordó a Galilea lo que desde hace varios años se ha rumorado de ella y que trabajó en un “table dance”, por lo que no debería de estar criticando a su amigo.

“También es una mujer a la que le falta mucha educación. No, no, no, aparte si se atreve a decir ‘Doña Pedro’ y que te pones ahí a tejer chambritas, yo también te quiero recordar que eres ‘Doña Table’ hay que recordártelo, ¿no?”, puntualizó Inés.



Inés Gómez Mont se arrepiente

Tras el paso del tiempo, Galilea Montijo e Inés Gómez Mont se hicieron amigas, por lo que la ojiazul tuvo que retractarse de lo que había dicho de su amiga en “Ventaneando”, asegurando que no la conocía y la juzgó mal en aquella ocasión.

“Un día hablé muy feo de ella sin conocerla, por tonta, me arrepentí mucho. Le hablé por teléfono para pedirle perdón y créanme, aprendí la lección de no hablar mal de nadie. De las cosas que más me arrepiento, aunque eso me dejó una amistad única”, expresó Gómez Mont.