Galilea Montijo regalará 2 mil doláres a sus fanáticos

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas y guapas del espectáculo, su carisma ha logrado cautivar a sus miles de fanáticos que han seguido su carrera.

La conductora suele ser una de las más activas en sus redes sociales donde comparte cada uno de los ‘looks’ que utiliza para cada una de sus participaciones en el programa ‘Hoy’.

Hace unas horas a través de su cuenta de Instagram compartió una publicación en la que reveló que consentiría a sus seguidores de una manera muy especial al brindarles 2 mil dólares que equivale a 40 mil pesos.

En la publicación se puede leer que el próximo sábado Galilea elegirá a 4 ganadores a quienes les regalará 500 dólares a cada uno, las únicas reglas que le pidió a sus fanáticos fue que siguiera a algunas cuentas de su red social.

EL SABADO 27 REGALARE 2 MIL DÓLARES-Elegiré YO MISMA a 4 ganadores. Le enviaré a cada quien 500 DÓLARES.SI TÚ QUIERES GANAR DEBEs.Sigue YA MISMO a TODAS las cuentas que sigo.Cuantos más comentarios de like Realices más chances de ganar tendrás.Para tener más chances de ganar pon like en los últimos 3 posteos de todas las cuentas que sigo. Recuerden que este sorteo es 100% REAL. Subiré las pruebas a mis historias para que todos puedan checar el día Sábado” se puede leer en la publicación.

Por supuesto Gali invitó a sus seguidores que se unieran a dicha rifa para que tuvieran la oportunidad de llevarse ese dinero, como agradecimiento a todo el apoyo que le han brindado.

Los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación para la conductora: “participando”, “vamos a ganar ese dinero”, “yo quiero ganar”, “muchas gracias”, “ojalá se pueda”.

Galilea Montijo reveló que si hubiera sido “teibolera” lo dijera con “orgullo”

La conductora reveló para el programa de ‘Netas Divinas’ donde reveló que durante su carrera la han llegado a llamar teibolera” de una forma despectiva segun el portal de Milenio

"Me decían mucho 'es que la teibol', y que aparte si lo hubiera sido, yo lo diría. Es más, qué rico poder treparte de esa manera y abrir la pierna de esa manera. Yo a veces hasta le digo a mi marido: 'ay, 'perate, ya me acalambré, es que sí no fui teibolera'".