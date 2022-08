Galilea Montijo enciende Instagram al aparecer con este increíble vestido

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo es una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana, con más de 20 años de trayectoria en el programa ‘Hoy’.

Hace unos días la presentadora reveló ante las cámaras de dicho programa que se tomaría unas vacaciones y por lo tanto se ausentaría, pero para evitar chismes o rumores de una posible “salida”.

A través de su cuenta de Instagram Galilea Montijo compartió un video en el que impactó a sus seguidores por el ‘look’ que utilizó durante sus vacaciones en Istanbul donde al parecer habría disfrutado unos días.

En la grabación se puede ver a la conductora de espaldas, corriendo hacía un hermoso edificio turístico de dicha ciudad, pero lo que llamó la atención de sus fanáticos fue el vestido con un largo impresionante.

Gracias #istanbul���� se quedan en mi corazón friends @istanbulphotosession @lazgin35 and all the crew!! De los lugares y gente más cálida y amable” se puede leer en la publicación.

Aunque la conductora ha sido reconocida por los increíbles ‘oufits’ que suele utilizar en su día a día, en esta ocasión se dejó ver como todo una princesa sacada de una película de Disney.

Los fanáticos de “Gali” hicieron llegar sus muestras de cariño y algunos piropos: “amo”, “me encantó”, “divina”, “que belleza”, “gloriosa”, “luces espectacular”, “te ves increíble”, “te amo por siempre”, son algunos de los que se pueden leer.



Galilea Montijo ha sido estereotipada como “teibolera”

Galilea Montijo quien ahora es conductora del programa de ‘Netas divinas’ reveló frente a sus compañeras, que durante su carrera la han llegado a lamar “teibolera” de una manera despectiva, lo dio a conocer el portal de Milenio.

"Me decían mucho 'es que la teibol', y que aparte si lo hubiera sido, yo lo diría. Es más, qué rico poder treparte de esa manera y abrir la pierna de esa manera. Yo a veces hasta le digo a mi marido: 'ay, 'perate, ya me acalambré, es que sí no fui teibolera'"comentó la conductora.