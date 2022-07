Galilea Montijo comparte fotografía en Oaxaca con hermoso vestido mexicano

CIUDAD MÉXICO.- Galilea Montijo cuenta con más de 20 años de trayectoria en la televisión, donde se ha convertido en una de las conductoras favorita del programa ‘Hoy’ y ha recibido el apoyo incondicional por parte del público.



La presentadora se ha caracterizado por su buen gusto a la hora de vestirse incluso en más de una ocasión ha promocionado su propia boutique donde normalmente vende todos los vestuarios que utiliza.



En esta ocasión por medio de su cuenta de Instagram “Gali” publicó una serie de fotografías de su estancia en Oaxaca, donde al parecer viajó al lado de todos sus compañeros de ‘Hoy’ para transmitir desde ese hermoso lugar.



En la publicación se pueden ver distintas imágenes en las que aparece posando en distintos lugares turísticos de Oaxaca con un hermoso vestido negro mexicano, con algunos bordados en color rojo.

Te amo México” se puede leer en una de las publicaciones.



En la imagen se puede ver a Galilea frente a una hermosa puerta de color amarillo con desgaste de madera lo que la hizo resaltar de todo su alrededor, además apareció con un trenzado en su cabellera.



Por supuesto sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “te ves preciosa”, “me encanta”, “eres la más guapa”, “te amo”, “que bien te ves”, “eres la más bella”, “hermosa mujer”, son algunos de los que se pueden leer en la publicación.





Galilea Montijo lamentó no haber estado en cumpleaños de Andrea Legarreta



Hace un par de semanas que Gali publicó en sus redes sociales un video en el que reveló que lamentablemente no podría estar en el cumpleaños de Andrea Legarreta pero no dijo las razones.



El pasado 12 de julio fue cuando Legarreta celebró sus 50 años y como parte de la tradición el programa ‘Hoy’ haría un momento especial, para reconocer la vida de Andrea, sin embargo su compañera lamentó no estar presente.